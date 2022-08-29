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На озере в Карелии тело погибшего рыбака волной выкинуло на берег

Новости. Происшествия
20:37, 19 Сентября 2022
фото: Столица на Онего

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Найден рыбак, который ушел в озеро 6 сентября и не вернулся.

Как сообщили поисковики, найден рыбак – Виктор Александрович Л. 1967 года рождения, который 6 сентября вместе со своим товарищем – Александром Николаевичем Б. 1956 года рождения выехал на рыбалку из поселка Эссойла на озеро Сямозеро и не вернулся. Позже у берега была найдена лодка пропавших рыбаков.

Сегодня поисковики сообщили, что тело Виктора Александровича Л. Волной выбросило на берег. 

Поиск Александра Николаевича Б., по словам участников поискового отряда «Длинный берег», будет продолжен завтра.

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