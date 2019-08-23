На переменах школьников Карелии будут отвлекать от смартфонов спортом и играми

Власти Карелии предложат альтернативу использованию телефонов в школах.

Минобразования Карелии намерено предложить стратегию альтернативного досуга для школьников на переменах, чтобы ограничить использование смартфонов, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

"Использование устройств мобильной связи во время учебного процесса в начальной школе нецелесообразно. В качестве альтернативы гаджетам необходимо создать специальные условия во время перемен: для общения, активного отдыха, профилактики гиподинамии обучающихся. Это может быть организация времяпрепровождения на спортивных площадках - как во дворе школы, так и в помещении, физкультурное и игровое оборудование, музыкальное сопровождение во время перемен и так далее", - говорится в сообщении Министерства образования Карелии.

При этом в министерстве отмечают, что образовательным учреждениям необходимо выработать стратегию, которая позволит "включить использование средств мобильной связи в жизнь ребенка, находящегося в школе".

В частности, среди вариантов в ведомстве считают возможным общее собрание родителей и детей в начале учебного года для выработки правил использования смартфонов в школе. Кроме того, в министерстве не исключают возможности пользоваться телефоном на переменах при необходимости.