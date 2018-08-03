18:00, 03 Августа 2018
На Перевалке будут прокладывать теплотрассу, с понедельника возможны "пробки" на дорогах
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С понедельника в Петрозаводске будет временно затруднено автомобильное движение в створе улиц Сыктывкарской, Чкалова и Мичуринской, предупреждает в пятницу мэрия.
"В связи прокладкой теплотрассы и сужением проезжей части вблизи створа улиц Сыктывкарской, Мичуринской и Чкалова, в период с 8 часов утра 6 августа до 22 часов 31 августа на этом участке будет затруднено движение автотранспорта", - сказано в сообщении городской администрации.
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