На Перевалке будут прокладывать теплотрассу, с понедельника возможны "пробки" на дорогах

С понедельника в Петрозаводске будет временно затруднено автомобильное движение в створе улиц Сыктывкарской, Чкалова и Мичуринской, предупреждает в пятницу мэрия.

"В связи прокладкой теплотрассы и сужением проезжей части вблизи створа улиц Сыктывкарской, Мичуринской и Чкалова, в период с 8 часов утра 6 августа до 22 часов 31 августа на этом участке будет затруднено движение автотранспорта", - сказано в сообщении городской администрации.