На следующей неделе временно изменится схема движения транспорта на Перевалке, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 25 по 29 января на Перевалке изменится схема движения транспорта. На участке улицы Шевченко между улицами Ватутина и Островского будет закрыт проезд. Временные неудобства связаны с выносом водопровода к строящемуся многоквартирному дому на улице Суворова.

Безопасный проход пешеходов, а также пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен.

Администрация Петрозаводска просит водителей заранее планировать пути объезда с учётом проводимых работ, быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.