На Перевалке у человека вырвали из рук сумку с деньгами и документами

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В Петрозаводске у 18-летнего молодого человека злоумышленник в подъезде дома вырвал из рук сумку, в которой находились деньги, документы и мобильный телефон.
Как рассказали в МВД Карелии в среду, преступление было совершено в конце марта в подъезде дома на улице Фурманова. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемый установлен, это 23-летний местный житель, ранее судимый.
"Похищенный гаджет был продан случайному прохожему", - отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Фигурант заключен под стражу.
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