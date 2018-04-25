На Перевалке у человека вырвали из рук сумку с деньгами и документами

В Петрозаводске у 18-летнего молодого человека злоумышленник в подъезде дома вырвал из рук сумку, в которой находились деньги, документы и мобильный телефон.

Как рассказали в МВД Карелии в среду, преступление было совершено в конце марта в подъезде дома на улице Фурманова. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый установлен, это 23-летний местный житель, ранее судимый.

"Похищенный гаджет был продан случайному прохожему", - отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Фигурант заключен под стражу.