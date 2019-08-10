На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет

В Петрозаводске разыскиваются родственники пожилой женщины, которая ходила по Первомайскому проспекту и плакала, потому что потерялась.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото пожилой женщины и сообщила, что эта бабушка, на вид лет 70- 75, на улице находилась с утра, в кармане ключи от квартиры, но где живет- не помнит.

"Ходила по Первомайскому проспекту и плакала. Отправлена на скорой в БСМП. Родственники, отзовитесь", - написала петрозаводчанка.