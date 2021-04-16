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На пешеходных переходах Петрозаводска вместо дорогостоящих катафот остались только "гвозди" (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:56, 17 Апреля 2021
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Установленные в прошлом году дорогостоящие светоотражающие катафоты начали пропадать с пешеходных переходов Петрозаводска

В этом убедился читатель "Столицы на Онего", сделавший снимки на улицах города.

Вместе катафотов на дорожном покрытии остались крепежные дюбели, которые представляют опасность для покрышек автомобилей.

Проблемы с этим оборудованием начались еще осенью, когда катафоты перестали светиться.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого катафоты планировалось установить на 30 нерегулируемых пешеходных переходах. 

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Комментарии

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udo
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Серж
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наташка
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Dredd
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