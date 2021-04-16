На пешеходных переходах Петрозаводска вместо дорогостоящих катафот остались только "гвозди" (ФОТОФАКТ)

Установленные в прошлом году дорогостоящие светоотражающие катафоты начали пропадать с пешеходных переходов Петрозаводска
В этом убедился читатель "Столицы на Онего", сделавший снимки на улицах города.
Вместе катафотов на дорожном покрытии остались крепежные дюбели, которые представляют опасность для покрышек автомобилей.
Проблемы с этим оборудованием начались еще осенью, когда катафоты перестали светиться.
Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого катафоты планировалось установить на 30 нерегулируемых пешеходных переходах.
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