На пешеходных переходах Петрозаводска вместо дорогостоящих катафот остались только "гвозди" (ФОТОФАКТ)

Установленные в прошлом году дорогостоящие светоотражающие катафоты начали пропадать с пешеходных переходов Петрозаводска

В этом убедился читатель "Столицы на Онего", сделавший снимки на улицах города.

Вместе катафотов на дорожном покрытии остались крепежные дюбели, которые представляют опасность для покрышек автомобилей.

Проблемы с этим оборудованием начались еще осенью, когда катафоты перестали светиться.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого катафоты планировалось установить на 30 нерегулируемых пешеходных переходах.