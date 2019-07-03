Петрозаводская ТЭЦ начала подачу горячей воды в город

Петрозаводская ТЭЦ 3 июля возобновила подачу горячей воды после окончания летней ремонтной программы в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города.

В течение двух недель энергетики выполнили большой объем работ, обеспечив надежную работу станции и магистральных тепловых сетей для успешного прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2019/2020 гг.

Специалисты провели техническое диагностирование и капитальный ремонт теплотрасс по результатам гидравлических испытаний и плановых "шурфовок", а также ремонт тепловых камер магистральных тепловых сетей.

— При проведении гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей были выявлены повреждения прямого теплопровода, находящегося под проезжей частью. Для того, чтобы не прекращать движение троллейбусов и автотранспорта, а также не продлевать сроки отключения горячей воды сотрудники цеха тепловых сетей Петрозаводской ТЭЦ провели сложнейшие работы без вскрытия дорожного полотна в стесненных условиях непроходного канала, — поясняет главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Также был выполнен второй этап замены тепловых сетей в рамках трехлетнего проекта по реконструкции трубопроводов протяженностью 1,6 км в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра на участке от Первомайского проспекта до Павильона №1 и от ТЭЦ до подкачивающей насосной станции №1. В районе железной дороги была проложена временная тепловая сеть и дорога.

Третий этап реконструкции запланирован в 2020 году и затронет важнейшую для города тепловую магистраль, которая обеспечивает горячей водой и теплом более 200 тысяч жителей Сулажгоры, Октябрьского района, центра города, Зареки, Кукковки и Голиковки.

Полное восстановление подачи горячей воды зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.