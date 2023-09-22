В мэрии Петрозаводска обсудили, почему горожане все чаще ведут здоровый образ жизни

Вопросы спорта обсудили 25 сентября на очередной городской планерке в администрации Петрозаводска.

На традиционной планерке в администрации Петрозаводска поговорили о городских физкультурных событиях. Итогами 25 сентября в личном профиле поделилась врио мэра Инна Колыхматова.

«Фестиваль „Зимние фонтаны“ и KareliaSkiFest, „Лыжня России“ и „Российский азимут“, „Кросс нации“ и „Километр здоровья“ — у нас проходит множество спортивных событий городского, регионального и федерального масштаба. В этом году за плечами уже более 150 мероприятий, впереди — до конца декабря – еще около ста», — сообщила градоначальница.



По ее словам, петрозаводчане все чаще ведут здоровый образ жизни, чему способствует развитие инфраструктуры.

«Уличные тренажеры, скейт-площадки, комплексы для воркаута, велопешеходные дорожки — все это появляется в разных районах города, в шаговой доступности. Да, еще есть над чем работать, но результат уже заметен!», — поделилась итогами Колыхматова.



Она отметила и развитие местных спортшкол, в которых более пяти тысяч детей осваивают 26 видов спорта и выступают на разных соревнованиях. На недавней XIX летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России наши легкоатлеты стали первыми, а шахматисты — третьими, подчеркнула врио главы Петрозаводска.



«Но конечно, медали — не главное. Главное в спорте — комадный дух, чувство плеча, общение, объединение! Если ваш ребенок еще не ходит в спортивную секцию, самое время изучить этот вопрос. Вдруг что-нибудь найдется по душе», — заключила Инна Колыхматова.



Спортивная школа Олимпийского резерва № 1;

Спортивная школа № 2;

Спортивная школа Олимпийского резерва № 3;

Спортивная школа № 4;

Спортивная школа Олимпийского резерва № 5;

Спортивная школа № 6;

Спортивная школа № 7.