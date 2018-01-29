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Новости. Общество
18:40, 29 Января 2018

"Держи планшет – только отстань"

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Врач Офтальмологического центра Карелии Валерия Яковлева рассказала, с какого возраста детям можно смотреть мультфильмы.

- В каком возрасте ребенку можно разрешить смотреть мультики?

- Телевизор смотреть до 2 лет нежелательно. Для ребенка нет в этом необходимости, он не воспринимает информацию. Нагружать глазки нужно постепенно. Нельзя давать маленькому ребенку планшет, чтобы он кушал за ним, играл - только отстань. С 2-3 лет можно начинать смотреть мультфильмы, и делать это лучше на большом телевизоре, а не на планшете. Смотреть телевизор можно по 5-10 минут, постепенно увеличивая нагрузку на глаза. В 3 года можно разрешить смотреть мультфильмы 20-30 минут в день, но обязательно с перерывом. Нельзя посадить малыша у телевизора и забыть про него.

Также Валерия Яковлева ответила на вопросы: Можно ли читать лежа или в транспорте и спать при включенной лампочке? Как узнать, что младенец плохо видит? Могут ли обычные глазные капли, продающиеся в аптеке без рецепта, испортить зрение?

Ответы читайте здесь.

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