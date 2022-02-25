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На пляже Ключевского карьера в Петрозаводске собираются создать площадку для занятий воднолыжным спортом

Новости. Общество
17:25, 26 Февраля 2022
фото: © thence5 / fototerra.ru

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Площадку для занятий сапбордингом и вейкбордингом предполагается разместить на выступающем участке берега, который горожане называют «Утюг».

По словам президента Федерации воднолыжного спорта Карелии Александра Николаевского, это место давно уже облюбовали те, кто приезжает на Ключевской карьер для подводного плавания, но в солнечные летние дни Утюг превращается также в стихийный пляж.

Как рассказал господин Николаевский на планерном совещании в мэрии, где 21 февраля обсуждались планы развития территории карьера, площадка для занятий воднолыжным спортом позволит создать в республике первую детскую школу сапбординга и вейкбординга. Для тех, кто не знаком с этими названиями, поясню, что речь идет о серфинге с использованием доски и весла, а также катера или канатно-буксировочной установки.

«В рамках проекта „Онежская волна“ наша команда проведет серию открытых тренировок, мастер-классов для всех желающих, а также обеспечит непрерывный тренировочный процесс для детей 10-14 лет семей города Петрозаводска. Всего в мероприятиях проекта примут участие не менее 200 детей в возрасте 10-14 лет и не менее 20 учителей физкультуры», — сообщил президент Федерации воднолыжного спорта Карелии.

Как относится к этой идее глава Петрозаводска Владимир Любарский, читайте здесь.

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