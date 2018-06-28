На подготовку к отопительному сезону в Карелии потратят 2 млрд рублей

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На подготовку республики к отопительному сезону власти региона планируют потратить порядка двух млрд рублей.
В Карелии на подготовку к отопительному периоду в общей сложности планируется направить около 2 млрд рублей.
Об этом говорилось на всероссийском селекторном совещании, посвященном итогам отопительного сезона 2017-2018 годов и вопросам подготовки предприятий ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период.
Что планируется сделать на эти деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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