На подготовку к отопительному сезону в Карелии потратят 2 млрд рублей

На подготовку республики к отопительному сезону власти региона планируют потратить порядка двух млрд рублей.

В Карелии на подготовку к отопительному периоду в общей сложности планируется направить около 2 млрд рублей.

Об этом говорилось на всероссийском селекторном совещании, посвященном итогам отопительного сезона 2017-2018 годов и вопросам подготовки предприятий ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний период.

Что планируется сделать на эти деньги, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".