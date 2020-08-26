На подготовку школ и детсадов Петрозаводска к новому учебному году потрачено 256 млн рублей

Депутаты горсовета Петрозаводска проверили готовность школ и детсадов к приему детей.

1 сентября новый учебный год начнется для 31 тысячи школьников и 17 тысяч дошколят Петрозаводска. Сегодня в образовательных учреждениях города уже проведены ремонты, заканчивается последняя приемка работ. Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.

В 2020 году на подготовку образовательных организаций из федерального, республиканского и городского бюджетов было направлено 256 млн рублей. Средства израсходованы на ремонты кровель, спортзалов и других внутренних помещений, реконструкцию тепло- и санузлов, техническое переоборудование и многое другое.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что в целом к новому году школы готовы, отметили в Петросовете.

Слабым местом по-прежнему остается уличная спортивная инфраструктура учреждений. Реконструкция старых площадок и стадионов школ, – а благоустройство большинства из них не проводилось десятки лет, – требует серьезного финансирования. Ежегодно в плановом порядке проводятся работы по обустройству территорий образовательных учреждений, однако возможностей и реальных механизмов комплексно решить проблему на муниципальном уровне пока нет.

В преддверии нового учебного года депутаты и общественник побывали с визитом в школе №11 на Перевалке и лицее №1 на Древлянке.

Как школы прошли проверку, читайте здесь.