На похороны женщины, чья смерть привела к смене начальника «скорой» в Петрозаводске, вызвали медиков

Сегодня в Петрозаводске прошли похороны заслуженного врача Карелии Алевтины Дрик, чья смерть привела к смене руководства станции скорой помощи.

На церемонию прощания пришлось снова вызывать «неотложку».

Об этом рассказала друг семьи Дрик депутат Петросовета Галина Васильева.

По ее словам, во время церемонии пришлось вызывать скорую помощь супругу умершей женщины.

«Машина пришла через 15 минут. Ольга Чайка, фельдшер, оказала помощь, объяснила нам, что необходимо сделать. После похорон по телефону уточнила о самочувствии пожилого человека и, как обещала, вызвала больному на дом врача из поликлиники. Спасибо, Ольга, за внимание и помощь человеку», — написала Васильева.



Она также добавила, что семье Дрик была оказана помощь со стороны администрации Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, заслуженный учитель Карелии Алевтина Дрик скончалась в инфекционной больнице после того, как в течение восьми часов к ней не приезжала «скорая помощь». Через несколько дней после этого свою должность покинул замглавного врача БСМП, который отвечал за работу станции скорой помощи.