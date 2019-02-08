На пожаре в Карелии спасли двух детей

Частный жилой дом загорелся в Олонце днем 7 февраля, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.29 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района привлекалось для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Свободы. В 13.36 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения составила 32 кв м.

Спасли трех человек, двое из них – дети.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.