На пожаре в Карелии спасли пенсионерку

Пожар произошел 5 июня в поселке Пяльма, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.09 пожарно-спасательное подразделение Пудожского района привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме в п. Пяльма на ул. Садовая, 13. В 15.20 пожар ликвидирован.

Из квартиры эвакуировали пенсионерку – хозяйку дому.

Повреждена входная дверь на площади 1 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.