На пожаре в Карелии спасли ребенка

Пожар произошел 16 января в Пудоже, эвакуировали 7 человек, в том числе ребенка, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.10 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. К. Маркса,16.

В 9.40 пожар ликвидирован. Повреждена одна из квартир на площади 22 кв м.

Спасено 7 человек, в том числе один ребенок.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.