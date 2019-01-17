На пожаре в Карелии спасли ребенка

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Пожар произошел 16 января в Пудоже, эвакуировали 7 человек, в том числе ребенка, сообщили в МЧС Карелии.
В 9.10 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района в составе 12 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. К. Маркса,16.
В 9.40 пожар ликвидирован. Повреждена одна из квартир на площади 22 кв м.
Спасено 7 человек, в том числе один ребенок.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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