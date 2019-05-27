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Новости. Происшествия
11:07, 27 Мая 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На пожаре в Карелии спасли семью

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Сотрудники вневедомственной охраны спасли семью во время пожара в Сортавале 26 мая, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Рано утром в Сортавале находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили горящий двухэтажный дом на ул. Октябрьской и незамедлительно направились к охваченному огнем частному дому, параллельно вызвав пожарную службу.

Сотрудники Росгвардии увидели вылезавшего из подвала горящего здания мужчину - хозяина дома. Мужчина сообщил, что на захваченном дымом втором этаже находятся его жена и дети. Огонь уже начал подбираться к ним.

Сотрудники вневедомственной охраны вместе с мужчиной залезли по лестнице наверх и вытащили из окна его семью. Чуть позже прибыла пожарная служба. На месте возгорания также находились два легковых автомобиля, которые были вытолканы на безопасное расстояние при помощи очевидцев. 

По информации МЧС, пожар произошл в 5.10 в Сортавале на ул. Октябрьской, 15. Дом сгорел. погибших нет. 

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