На пожаре в Петрозаводске сгорел мужчина

На Кукковке при пожаре пострадала пенсионерка и погиб 45-летнй мужчина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь с 17 на 18 февраля в 4.19 на улице Ровио загорелась комната в квартире пятиэтажного дома.

На место происшествия приехали 15 огнеборцев, которые тушили пожар до 5 утра.

Пожару был присвоен ранг 1БИС, высокая степень опасности.

В результате огонь полностью уничтожил комнату. При пожаре ожоги получила 65-летняя женщина, а 45-летний мужчина погиб.