На пожаре в поселке Карелии погиб мужчина

В Кемском районе на месте пожара в квартире жилого дома обнаружено тело пожилого мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 10 июля в 8.49, в поселке Кривой Порог Кемского района произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома.

На ликвидацию огня привлекались 10 пожарных и 3 единицы техники.

Пожар ликвидировали к 10.00.

По информации МЧС Карелии, на месте пожара в квартире обнаружено тело пожилого мужчины.