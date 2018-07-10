На пожаре в поселке Карелии погиб мужчина

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В Кемском районе на месте пожара в квартире жилого дома обнаружено тело пожилого мужчины, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня утром, 10 июля в 8.49, в поселке Кривой Порог Кемского района произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома.
На ликвидацию огня привлекались 10 пожарных и 3 единицы техники.
Пожар ликвидировали к 10.00.
По информации МЧС Карелии, на месте пожара в квартире обнаружено тело пожилого мужчины.
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