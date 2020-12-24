На пожаре в поселке Карелии погибла 89-летняя женщина

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения погибшей женщины при тушении пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 24 декабря в квартире многоквартирного дома в селе Кончезеро Кондопожского района произошел пожар. При тушении пожара в жилище обнаружено тело 89-летней хозяйки. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.