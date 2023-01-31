На проблемном перекрестке Петрозаводска за час произошло 2 аварии подряд (ВИДЕО)

Легковушка протаранила стоящие на пересечении Варкауса и Московской автомобили.

В Петрозаводске утром 16 февраля на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская произошло сразу два ДТП. Видео инцидентов были опубликованы в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Первая авария случилась в 8.11 утра. Столкнулись друг с другом две легковушки — одна из них спускалась по улице Московская, а вторая двигалась по набережной в сторону центра города.

В 9.02 случилась вторая авария. В стоящие после первого ДТП автомобили врезалась машина, двигавшаяся также в сторону центра по набережной Варкауса, задев также еще одну машину, поворачивавшую с набережной на улицу Московская.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Петрозаводска. Предварительно в аварии никто не пострадал. Четыре автомобиля получили механические повреждения.