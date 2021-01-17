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На прошлой неделе росгвардейцы 516 раз выезжали по сигналам тревоги в Карелии

Новости. Общество
10:05, 18 Января 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия
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За неделю вневедомственная охрана Карелии пресекла 12 попыток хищения имущества граждан, сообщили в Росгвардии Карелии.

Вневедомственная охрана Карелии осуществляет охрану всех видов собственности: учреждений, квартир, коттеджей, гаражей.

Так с 9 по 15 января сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии Карелии, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за административные правонарушения задержали 12 человек.

За совершение различного рода преступлений задержан один человек. Всего совершено 516 выездов по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов и квартир граждан. В 12 случаях пресечены попытки хищения имущества.

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