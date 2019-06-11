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Новости. Экономика
11:15, 11 Июня 2019
фото: Столица на Онего

На пункте перехода границы в Вяртсиля отмечено небольшое увеличение трафика

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Россияне воспользовались длинными майскими выходными, чтобы отдохнуть в соседней Финляндии.

На самом популярном в Карелии пункте перехода российско-финляндской границы "Вяртсиля-Ниирала" в мае было отмечено небольшое оживление трафика. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, в прошлом месяце на этом переходе было зарегистрировано 95 293 пересечений границы, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Рост трафика произошел за счет увеличения числа российских туристов, воспользовавшихся длинными майскими выходными, чтобы отдохнуть в соседней Финляндии. Так, по сравнению с маем прошлого года доля россиян в общем количестве тех, кто пересек границу в районе Вяртсиля, выросла с 40,5% до 47%, а доля граждан Финляндии сократилась с 58,5% до 52%.

Правда, если сравнивать данные за пять минувших месяцев, то можно увидеть, что увеличения трафика в районе Вяртсиля не произошло. В январе-мае на этом участке было зафиксировано  433 853 пересечений границы, что на 3% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.  

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