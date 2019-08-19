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Новости. Общество
11:22, 19 Августа 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

На пункте пропуска в Карелии начнут взвешивать фрукты и овощи

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Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.

С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года. 

Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать пять килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат, пишет "Российская газета". 

Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Проверять наличие фруктов и овощей в багаже таможенники будут на трех автомобильных пунктах пропуска. Это пункты пропуска Вяртсиля в Карелии на границе с Финляндией, Шумилкино в Псковской области на границе с Эстонией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

Под правила подпадают многие фрукты, например, ананасы, инжир, гуава, авокадо, манго, мангостан, абрикосы, вишня, персики, сливы, цитрусовые. Также правила действуют в отношении многих овощей, например, томатов, капусты, моркови, огурцов, картофеля.

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Комментарии

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кир
2019-08-19 12:04:12
Туда выпускать, а назад не впускать.
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