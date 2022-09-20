На пункте сбора мобилизованных в Петрозаводске организовано ежедневное горячее питание

Предприниматели, сотрудники учреждений и волонтеры помогают обеспечивать работу столовой.

Представители Государственного комитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения помогают в организации питания мобилизованных граждан. На базе пункта сбора призывников в Петрозаводске открыта столовая. Она работает и в выходные дни. Здесь мобилизованные получают полноценные обед и ужин. Готовят их повара Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства.

В доставке и раздаче блюд участвуют сотрудники Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, а также подведомственных ему учреждений. В минувшее воскресенье председатель комитета Олег Поляков вместе с коллегами из других ведомств посетил сборный пункт и проверил работу столовой.

Добавим, что обеспечивать горячим питанием мобилизованных помогают и представители бизнеса.

«Наши рыбоводы и совхозы организовали поставки свежей рыбы и мяса, другие предприниматели поставляют хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, овощи. Всем огромное спасибо. В единстве наша сила!», — написал на своей странице «ВКонтакте» Глава республики Артур Парфенчиков.

Эта работа будет организована до завершения мобилизационной кампании.