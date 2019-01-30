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Новости. Экономика
13:48, 30 Января 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

На развитие сельского хозяйства в Карелии дополнительно выделят 97 млн рублей

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Всего в 2019 году из республиканского бюджета планируется направить на поддержку агропромышленного комплекса более 463 млн рублей, сообщили в Минсельхозе Карелии.

На поддержку доходности в области животноводства направят 30 млн рублей; 25 млн рублей – на субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым рыбоводческими хозяйствами на приобретение кормов; 15,2 млн рублей – на реализацию инвестиционных проектов; 10 млн рублей – на развитие племенного животноводства.

Также 5 млн рублей – на содержание поголовья сельскохозяйственных животных в К(Ф)Х; 4,5 млн рублей – на развитие растениеводства; 5 млн рублей – на продвижение продукции карельских товаропроизводителей; 2,3 млн рублей – на модернизацию ветеринарной службы Республики Карелия.

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