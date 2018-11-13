На реконструкцию одного из перекрестков в Петрозаводске потратят 15 млн рублей

Администрация Петрозаводска предусмотрела в проекте бюджета на 2019 год средства на реконструкцию перекрестка улиц Красноармейская и Гоголя.

Основная идея реконструкции - разделить транспортные и пешеходные потоки. Возможно, для этого потребуется строительство подземного пешеходного перехода, но могут быть предложены и другие варианты.

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