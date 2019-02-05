На ремонт рентгенаппарата поселковой больнице в Карелии выделили более 3,5 млн рублей

Стационар Лоухской центральной больницы в поселке Чупа обзаводится диагностическим оборудованием.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в минувший понедельник проверил, как исполняется его поручение по замене медоборудования в стационаре в Чупе. Побывав в больнице северного поселка в декабре 2017 года, он распорядился приобрести для учреждения новый аппарат УЗИ. В результате "музейный" аппарат УЗИ 1986 года выпуска в прошлом году был заменен на современный. Стоимость оборудования - 4 миллиона рублей.

"Приобретен современный УЗИ аппарат экспертного класса в составе оснащения передвижного медицинского комплекса и стационарный ультразвуковой сканер Hitachi Prosound F37. Также в апреле планируется ремонт рентгеновского аппарата, на эти цели выделены 3,65 миллиона рублей", - написал Парфенчиков на свой официальной странице "ВКонтакте".