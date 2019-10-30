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Новости. Экономика
13:45, 30 Октября 2019
фото: ©BBQ-бар "На Рогах"

"На Рогах" за мясом по-техасски

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Первый в Карелии барбекю-бар готовит уникальные блюда из мраморной говядины по техасской технологии.

Ресторан эксклюзивной мясной кухни в Петрозаводске "На Рогах" уже более года успешно развивается и радует посетителей фирменными бранчами и ужинами.

Один из основателей ресторана привез из Техаса уникальную технологию по приготовлению премиальной говядины – барбекю low and slow. Повара (питмастера) на протяжении 20 часов коптят мясо в огромной печи весом 2 тонны. За счет долгого томления и использования всего двух приправ, морской соли и черного перца, получается уникальное по вкусу и ароматике блюдо.

Концепцией BBQ-бара "На Рогах" является монокухня. Супы, салаты, бургеры готовят на основе трех специалитетов – мраморной говядины (брискет), свинины-барбекю и колбас ручной работы. Также в баре проводятся гастроужины в коллаборации с поварами других ресторанов. На ноябрьских выходных один из ужинов будет посвящен рыбе и морепродуктам. Поделится кулинарными секретами и угостит вас вкусной рыбой приглашенный повар, работающий в крупнейшем рабоводческом хозяйстве Карелии.



В гриль-баре постоянных гостей радуют подарками. А если вы к мясу вдруг захотите принести тортик или бутылочку чего покрепче – без проблем. Барбекю-бар – подходящее место для ужина в кругу семьи, в спокойной обстановке. Вас встретят приветливые официанты, которые с уважением и заботой относятся к гостям. Здесь можно провести корпоратив, юбилей, теплую встречу в дружной компании, предварительно забронировав стол.



В меню можно встретить необычные по составу, оформлению и названию блюда: томатный суп с колбасами ручной работы из мяса быков Black Angus, картофельный суп-пюре с добавлением свинины BBQ, говядина брискет, салат "Франклин", стейки скерт и рибай, медовые, ананасовые, шоколадные ребра… И все это по самым демократичным ценам.



Меню постоянно обновляется. Планируется расширить мясной ассортимент: курица, индейка и даже дичь (медвежатина, лосятина).

Гриль-бар "На Рогах" приглашает всех на Первомайский проспект, 2 с 12.00 до 23.00 по будням, в пятницу и субботу до 1.00, а в воскресенье с 13.00 до 22.00.

Узнать обо всех акциях, познакомиться с меню, задать вопросы можно в соцсетях: Instagram, "ВКонтакте", а также по номеру 63-23-89.

Назовите промокод "Промясо_на Онего" и получите от ресторана вкусняшку.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-10-30 14:02:04
Одобряю. Трудящиеся должны вкусно и качественно питаться. А всякие блогеры, правозащитники и прочая либерастня пусть жует госдеповские печеньки. Скоро пару пачек из Швеции пошлют с оказией.
sergo
2019-10-30 15:05:51
новый, трудящиеся по полторы тысячи на небольшой стейк, не способны выложить. А вот у блогеров и пр., на мясцо по запредельным ценам, баблишко есть.
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