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Новости. Общество
20:40, 07 Мая 2018

На российских дорогах появятся узкие полосы

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В России предложили разрешить сужать ширину полос на дорогах до 3–3,25 м в населенных пунктах и до 3,25–3,5 м на магистралях за городом.

Это предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который планируется принять до конца года. Новый документ также позволит сделать втрое жирнее разметку, обозначающую повороты. Разработчики уверены, что изменения помогут увеличить пропускную способность трасс и снизить аварийность, сообщают "Известия".

До конца года в России планируется принять ПНСТ "Дорожная разметка", рассказал глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. Документ позволит сужать полосы на проезжей части. На нескоростных дорогах в населенных пунктах их рекомендованная ширина составит 3–3,25 м, а на скоростных (за пределами населенных пунктов) — до 3,25–3,5 м.

Сегодня в основном полосы на дорогах делают шириной 3,75 м в соответствии с действующими ГОСТами и сводами правил.

Эксперимент с сужением полос уже несколько лет проводится в Москве. Как писали «Известия», за последние три года примерно на 100 проблемных участках дорог разметку нанесли по-новому. Причем нововведение применили не только на небольших улицах, но и на вылетных магистралях. Это позволило увеличить количество полос или создать дополнительные парковочные места. В итоге пропускная способность в некоторых местах выросла, по данным властей, до 50%. Когда ПНСТ будет принят, сужать полосы можно будет на дорогах по всей стране.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-05-07 20:52:51
Особенно это пригодится зимой,когда дороги не чистятся.
Горожанин
2018-05-07 20:43:19
Особенно хорошо это влияет на безопасность движения
Саныч
2018-05-07 20:43:14
Морду лица себе поуже сделайте, а в дверь не проходит уже.
Гость
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