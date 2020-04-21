На российско-финляндской границе остался только грузопоток

Трафик на границе упал на 94%.

По данным Пограничной службы Финляндии, за минувшую неделю российско-финляндскую границу пересекли около 10,6 тысячи человек. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом трафик упал на 94%.

Как отметили финские пограничники, на российско-финляндской границе остались, главным образом, международные грузовые перевозки. Среди частных лиц, пересекающих границу, 91% составляют возвращающиея на родину граждане России, около 3% - граждане Финляндии и около 5% - граждане других стран.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса финские власти прекратили пропускать через российско-финляндскую границу граждан РФ, а также других стран, не входящих в Шенгенскую зону. Исключение сделано лишь для тех россиян и других иностранцев, у которых имеется вид на жительство в Финляндии.