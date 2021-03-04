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На Сегежском ЦБК состоялось выездное заседание Общественного совета по экологии

Новости. Общество
16:33, 05 Марта 2021
фото: © Segezha Group
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В Сегеже состоялось заседание Общественного совета по экологии при администрации Сегежского муниципального района.

Общественный орган контроля за окружающей средой, созданный по инициативе АО "Сегежский ЦБК" (Segezha Group, входит в АФК "Система"), собрался 4 марта в выездном формате на градообразующем предприятии. Для общественников и представителей районной администрации была организована ознакомительная экскурсия на целлюлозно-бумажное производство.

Об истории флагмана, ходе и масштабе его реконструкции, экологической программе гостям предприятия рассказал главный технолог службы технологии производства Владимир Нохрин.  Он обратил внимание членов Совета на подготовительные работы к замене морально устаревшего оборудования химкорпуса на новое, отвечающее наилучшим доступным технологиям. Готовы металлоконструкции для ремонта содорегенерационного котла (СРК-2) и замены электрофильтра, идет реконструкция корпуса цеха каустизации и регенерации извести (ЦКРИ).

"Основная задача реконструкции и замены оборудования на СРК и ЦКРИ – минимизация любого влияния производства на состояние окружающей среды и параллельно наращивание производительности за счет новейших технологий", - отмечает Владимир Нохрин.

В ходе экскурсии члены Общественного экологического совета смогли осмотреть все этапы производства бумаги. Делегация посетила лесоподготовительный и варочный цеха, познакомилась с работой БДМ-11, современной бумагоделательной машины концерна Voith. На конвертинговом производстве ООО "Сегежская упаковка" эко-активисты увидели, как рулон бумаги превращается в высокопрочный мешок. Экскурсию по "Сегежской упаковке" провел начальник производства Николай Скоробогатов.

После знакомства с производством новый генеральный директор АО "Сегежский ЦБК" Алексей Паньшин поделился с членами Экологического совета планами и перспективами развития предприятия.

"2021 год – особенный, к осени ситуация изменится кардинально. В  марте на капитальный ремонт будет остановлен СРК-2. Все оборудование закуплено и доставлено на комбинат. После замены электрофильтра предприятие выйдет на следующую стадию развития", - говорит гендиректор.

По его словам, будет проведена еще модернизация СРК-3 и реконструкция потоков каустизации и регенерации, продолжатся масштабные работы на станции биологической очистки и ряде других объектов.

Коснулся Алексей Паньшин и проблемы утилизации дурнопахнущих газов. Он заметил, что команда опытных специалистов работает над решением этого вопроса, изучая различные варианты, но главный шаг уже сделан – проведен технический аудит, в ходе которого определены параметры всех точек образования ДПГ.

В завершение выездного заседания генеральный директор СЦБК Алексей Паньшин заверил эко-актив Сегежского района, что комбинат продолжит информировать Совет обо всех этапах и результатах реализации экологической программы.

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