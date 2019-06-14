На сэкономленные 70 млн рублей в Петрозаводске отремонтируют еще три улицы

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До 1 октября планируется провести работы на Шуйском шоссе, улице Университетской и участке Антикайнена, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Порядка 70 млн рублей удалось сэкономить при первоочередной закупке на ремонт 15 дорог и четырёх тротуаров, работы на которых проводятся в данный момент.
Управлением городского хозяйства и транспорта была оперативно подготовлена смета на ремонт ещё трёх петрозаводских дорог.
В список на реставрацию вошли улица Университетская и Шуйское шоссе, а также участок улицы Антикайнена от проспекта Ленина до улицы Мерецкова.
По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в середине июля состоится аукцион на право выполнения работ, а до первого октября ремонт будет завершён.
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