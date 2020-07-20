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На сельском стадионе в Карелии появился искусственный газон

Новости. Спорт
17:20, 20 Июля 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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В селе Шелтозеро Прионежского района обновили футбольный стадион.

Как сообщает Минспорта Карелии, новое искусственное покрытие для футбольного поля в Шелтозере предоставлено по программе "Хет-трик" Российского футбольного союза и УЕФА. Футбольное поле размером 20х40 м в селе - одна из двух последних площадок, обновленных в рамках этой программы, еще одно было уложено в 2020 году в Сестрорецке.

В рамках программы населенному пункту безвозмездно выделяется искусственное покрытие, но возможности для подготовки стадиона и укладки поля муниципалитет должен был найти самостоятельно. Селу Шелтозеро были выделены средства на эти цели по программе поддержки местных инициатив. Обновить футбольную площадку удалось только благодаря инициативе жителей Шелтозера и администрации поселения, которые подготовили заявки для попадания в программу Российского футбольного союза и программу поддержки местных инициатив, подчеркивают в министерстве.

На стадионе уже проводятся тренировки и футбольные матчи.

Ранее сообщалось, петрозаводчане начали сдавать нормы ГТО после долгого перерыва из-за ковида. Муниципальный центр тестирования работает на стадионе "Юность".

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