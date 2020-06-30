На серых стенах трансформаторной подстанции в Петрозаводске "созрели" сочные ягоды

Лето в Карелии в самом разгаре и совсем не случайно на серых стенах трансформаторной подстанции, рядом с отелем "Космос", созрели яркие сочные карельские ягоды.

В конце июня в Петрозаводске стартовал проект "Граффити", предложенный группой компаний Объединенных региональных электрических сетей в честь 100-летия со дня образования республики Карелия.

В Петрозаводске в ведение группы компаний ОРЭС находятся более 600 трансформаторных подстанций. В прошлом году организация обратилась к городской администрации с предложением нанести рисунки в современном стиле граффити на стены выбранных сооружений и получила одобрение. Так было положено начало яркому проекту ОРЭС.





В рамках мероприятия будут раскрашены четыре трансформаторные будки, находящиеся в разных микрорайонах Петрозаводска. Темы рисунков разные, однако, все они отражают самобытный национальный характер республики. Так, на одной из подстанций, рядом с отелем "Космос", было решено изобразить сочные яркие карельские ягоды – чернику и бруснику, которые и зимой будут не только "радовать глаз", но и напоминать жителям и гостям нашего города о теплом солнечном лете.



Нанесение рисунков в стиле граффити на стены трансформаторных подстанций достаточно распространенное городское искусство и в Петрозаводске уже есть удачные примеры таких работ. С помощью таких рисунков закрывают различные, зачастую нецензурные, надписи и, конечно же, добавляют ярких красок серым невзрачным стенам сооружений.



По мнению исполнительного директора АО "ОРЭС-Петрозаводск" Александра Болдырева, такой вид городского искусства очень подходит для Петрозаводска. Рисунки не просто украшают город и вписываются в его ритм, но и подчеркивают яркое многообразие карельской природы.