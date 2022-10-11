На севере Карелии автомобиль сбил человека на пешеходном переходе (ФОТО)

В Костомукше в аварии пострадал переходивший дорогу пешеход.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Костомукше в районе дома по адресу: улица Антикайнена, 4, произошло ДТП с участием пешехода.

Авария случилась 21 ноября в 16.55 вечера. По предварительной информации, автомобиль Kia Rio под управлением 57-летнего водителя сбил 51-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход в результате аварии был травмирован, по факту ДТП проводится проверка.