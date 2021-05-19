На севере Карелии до ночи тушили лесной пожар, вспыхнувший от замыкания высоковольтной линии

В Беломорском районе пожарные спасли от огня на острове лес и частные дома.

Как сообщается в газете «Беломорская трибуна», 19 мая года в 17. 38 в дежурную службу поступило сообщение о возгорании в черте Беломорска. К месту пожара выехал дежурный караул.

Установлено, что в результате замыкания высоковольтной линии электропередач произошел разброс искр, вследствие чего загорелся лес на острове Баяна реки Нижний Выг.

В местном СМИ поясняют, что через остров проходят три линии электропередач, одна из них — на деревянных опорах находилась под угрозой возгорания. Пожар мог перейти на остров Новое Ковжино, на котором расположены жилые частные дома.

В экстренном порядке были собраны силы и средства для тушения, в которые входили: лодка с мотором, мотопомпа (с рукавами и стволами), ранцевые огнетушители и личный состав свободный от дежурства.

В 23.00 пожар был ликвидирован без серьезных последствий.