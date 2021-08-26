В Карелии должник расплатился с кредитором зданием магазина

Житель Кемского района, задолжавший крупную сумму, за неимением другого имущества расплатился принадлежащим ему зданием магазина, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Кемского района задолжал кредитным организациям и физическим лицам более 5 миллионов рублей — сводное исполнительное производство по делу находится в местном отделении судебных приставов. На имущество должника пристав-исполнитель наложил арест, и после оценки состоялась его принудительная реализация.

Вырученной суммы оказалось недостаточно для покрытия долга, и арест был наложен уже на принадлежащее должнику здание, в котором располагался магазин. Здание тоже было выставлено на торги, но покупателя на него не нашлось. Затем процедура оценки и реализации была проведена еще несколько раз.

Судебный пристав предложил взыскателям принять имущество в качестве погашения задолженности.

Поскольку другого имущества у должника не осталось, в конечном итоге здание в счет долга принял один из взыскателей по акту приема-передачи, восстановив тем самым свои права.