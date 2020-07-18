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На севере Карелии хотят бесплатно раздавать землю гектарами

Новости. Общество
13:14, 19 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Федеральный центр намерен бесплатно предоставлять землю россиянам в Арктике.

Как утверждают в федеральном министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство России ответило на "просьбы из регионов" разработкой законопроекта, который позволит гражданам бесплатно получить до гектара земли на территории арктических регионов, к которым частично относится и Карелия. Примечательно, что в своем обосновании этой законодательной инициативы министерские чиновники даже сослались на эпидемию коронавируса.

"По сведениям арктических региональных властей, в условиях ограничительных мер, направленных на сдерживание коронавирусной инфекции, у городского населения значительно вырос спрос на загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома", – говорится на официальном сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, в министерстве напомнили, что до конца лета в России должны вступить в силу законы о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике, которые дадут стимул местному населению заняться бизнесом на своем земельном участке.

Если эта инициатива получит поддержку Госдумы и Совета Федерации, под действие нового закона попадут пять северных районов Карелии – Лоухский, Кемский, Калевальский, Беломорский и Сегежский, а также территория Костомукшского городского округа. Предполагается, что региональные власти смогут сами определить, какие земли могут быть переданы под "арктический гектар". Но очевидно, что в республике, где до сих пор не могут обеспечить земельными участками многодетные семьи, реализация новой федеральной инициативы может привести к социальным и экологическим конфликтам.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Елена
2020-07-19 14:02:37
Про эти сказки уже наслышаны и насмотрелись!
Нынче новая сказка про 2026 год, где "всем по квартире"....эта басня веселее....
Гость
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