На севере Карелии местный житель пришел в суд с ножом-бабочкой

Житель Костомукши попытался пронести в здание городского суда нож-бабочку, но был вовремя остановлен, сообщили в службе судебных приставов.

Житель Костомукши 29 апреля пришел в городской суд для составления протокола о неповиновении сотруднику полиции.

При осмотре судебный пристав обнаружил у него нож-бабочку, который горожанин пытался незаметно пронести в здание суда. До этого нарушитель уверял охрану, что у него отсутствуют запрещенные предметы.

В результате на нарушителя был составлен протокол, а сам он был передан сотрудникам Росгвардии.