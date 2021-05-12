На севере Карелии местный житель пришел в суд с ножом-бабочкой

Житель Костомукши попытался пронести в здание городского суда нож-бабочку, но был вовремя остановлен, сообщили в службе судебных приставов.
Житель Костомукши 29 апреля пришел в городской суд для составления протокола о неповиновении сотруднику полиции.
При осмотре судебный пристав обнаружил у него нож-бабочку, который горожанин пытался незаметно пронести в здание суда. До этого нарушитель уверял охрану, что у него отсутствуют запрещенные предметы.
В результате на нарушителя был составлен протокол, а сам он был передан сотрудникам Росгвардии.
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