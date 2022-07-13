На севере Карелии началось строительство физкультурного комплекса, запланированное 20 лет назад

Строительство ФОКа в Костомукше было запланировано еще 20 лет назад.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о начале строительства нового физкультурно-оздоровительного центра в Костомукше. По словам руководителя региона, комплекс планировался еще два десятилетия назад.

«Это будет большой лыжно-биатлонный комплекс для круглогодичной подготовки спортсменов и любителей. За сутки он сможет принять до 400 человек. Строим на федеральные и республиканские средства. Подрядчик уже приступил к работам, монтирует фундаментные блоки», — рассказал о ходе работ Артур Парфенчиков у себя на странице в соцсети.

Кроме того, глава Карелии сообщил о ремонте еще одного спортивного объекта в городе горняков — спортивного ангара костомукшской ДЮСШ-2.

«В этом году отремонтировали кровлю и полы, завершаем ремонт помещений. Направили на это из бюджета республики 18 миллионов рублей. В спортивной школе занимается почти тысяча мальчишек и девчонок — в сентябре они придут уже в обновленный зал», — пообещал Артур Парфенчиков.