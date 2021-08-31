На севере Карелии не смогли найти желающих восстанавливать братскую могилу погибших в Великой Отечественной войне

Аукцион на проведение восстановительных работ признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

В нынешнем году в Карелии планировалось провести восстановительные работы на воинском мемориале в приполярном поселке Софпорог. На эти цели было выделено более 1,4 миллиона рублей.

Однако аукцион, объявленный администрацией Кестеньгского сельского поселения, к которому относится Софпорог, так и не состоялся. Местные власти не смогли найти ни одного желающего восстанавливать братскую могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.