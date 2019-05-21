На севере Карелии ночью подморозит

О погоде на 22 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

Ночная температура составит +7 +9 градусов, днем ожидается до +13, +15.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем умеренный.

Ночью похолодает до +5,+10, на севере местами до -1, днем воздух прогреется до +12,+17, на юге местами до +22, на севере + 8,+13.