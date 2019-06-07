На севере Карелии пьяный водитель попался за рулем городского автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции в Беломорске отстранили от управления водителя автобуса, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции республики, инцидент произошел в минувший четверг в 9:40. Как пояснил водитель автобуса общественного транспорта в Беломорске, спиртное он употребил после прохождения медицинского работника и механика. В момент нарушения в салоне автобуса пассажиров не было.

Всего за минувшие сутки инспекторы ГИБДД Карелии во время рейдов отстранили от управления 7-х водителей, не имеющих прав. Кроме того, 6 водителей поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 4 из них сели за руль повторно.