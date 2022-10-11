890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Глава Петрозаводска объяснил, почему нельзя отменить ремонт зала мэрии и отдать деньги на нужды армии
17.10.2022 10:41
В Карелии девушка взяла с прилавка бутылку крепкого алкоголя и выпила на глазах продавцов
17.10.2022 11:40
На оживленной магистрали Петрозаводска автомобиль выбросило на тротуар (ВИДЕО)
17.10.2022 11:49

На севере Карелии появится круглогодичный детский лагерь

Новости. Общество
06:40, 18 Октября 2022
фото: © ОНФ

Новости партнеров

В Костомукше в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство детского центра для отдыха и оздоровления круглогодичного действия.

Как сообщает на своей странице в соцсети глава Костомукши Сергей Новгородов, согласно концепции это будет огромное многофункциональное здание общей площадью не менее 16,8 тыс. кв. м, рассчитанное на одновременное пребывание до 350 детей в одну смену, семь просторных корпусов, спортивные залы и бассейн, игровые спортивные площадки, образовательный блок – все для разнообразного и комфортного отдыха юных костомукшан и жителей других районов.

«В настоящее время уже разработан план мероприятий по предоставлению земельного участка для реализации данного проекта на территории нашего округа. Участок расположен на берегу озера Контокки за туристическим комплексом «Фрегат», - написал Новгородов.

Ранее сообщалось, что власти Карелии не могут найти 5 млрд рублей на строительство лагеря «Северный Орленок», который планировали раположить в Спасской Губе.

Позже в ТАСС написали, что круглогодичный центр детского отдыха в Карелии построят на территории Арктической зоны, в Костомукше.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2022, 19:32
Военком сообщил, почему жителям Карелии продолжают приходить повестки
11.10.2022, 20:30
Финские таможенники рассказали про новые запреты
17.10.2022, 23:09
Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)
14.10.2022, 13:29
РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей
14.10.2022, 06:40
Съемки фильма в Карелии вызвали недовольство среди части населения, а ночью декорации разрушили  
16.10.2022, 09:19
Уродливые арт-объекты убрали с набережной Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

14.10.2022 16:01
Капитал
Санкции ударили по-живому
Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.
«Дорогие мои старики…»
13.10.2022 12:42
Кто подсунул взятку экс-главе Минтранса Карелии
12.10.2022 13:49
«Нас прессовали»
11.10.2022 14:10
Одна земля: как символическая капсула объединит Петрозаводск и Луганск
10.10.2022 12:10
Крепкое рукопожатие Кайдалова
07.10.2022 09:44
В Карелии обсудили перспективы экспортной деятельности
05.10.2022 11:55
Вся аналитика

Чтиво

14.10.2022 16:00
Без политики
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
04.10.2022 13:20
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.