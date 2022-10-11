На севере Карелии появится круглогодичный детский лагерь

В Костомукше в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство детского центра для отдыха и оздоровления круглогодичного действия.

Как сообщает на своей странице в соцсети глава Костомукши Сергей Новгородов, согласно концепции это будет огромное многофункциональное здание общей площадью не менее 16,8 тыс. кв. м, рассчитанное на одновременное пребывание до 350 детей в одну смену, семь просторных корпусов, спортивные залы и бассейн, игровые спортивные площадки, образовательный блок – все для разнообразного и комфортного отдыха юных костомукшан и жителей других районов.

«В настоящее время уже разработан план мероприятий по предоставлению земельного участка для реализации данного проекта на территории нашего округа. Участок расположен на берегу озера Контокки за туристическим комплексом «Фрегат», - написал Новгородов.

Ранее сообщалось, что власти Карелии не могут найти 5 млрд рублей на строительство лагеря «Северный Орленок», который планировали раположить в Спасской Губе.

Позже в ТАСС написали, что круглогодичный центр детского отдыха в Карелии построят на территории Арктической зоны, в Костомукше.