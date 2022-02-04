Власти Карелии не могут найти 5 млрд рублей на строительство лагеря «Северный Орленок»

Круглогодичный детско-юношеского лагерь, который планируют построить в Спасской Губе, пока остается лишь концепцией.

Как рассказал «Столице на Онего» министр образования Карелии, региональные власти не отказываются от амбициозного плана по созданию в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального круглогодичного детско-юношеского центра. Впервые глава республики озвучил предложение об открытии в республике всероссийского лагеря в Совете Федерации в начале 2020 года. С тех пор были сделаны предпроектные работы и полное обоснование объекта, просчитана стоимость зданий, которые хотят здесь возвести. Все цифры были согласованы в Главгосэкспертизой. По предварительным расчетам «Северный Орленок», который зимой станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом — центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха, обойдется в 5 млрд рублей. Но таких денег у республики нет.

«Есть указание президента в проработке этого вопроса. Идея поддержана федеральными органами власти. Есть два варианта решения вопроса — финансирование строительства за счет федерального бюджета и реализация проекта с использованием государственно-частного партнерства. Оба варианта находятся в работе. Но, к сожалению, такие вопросы быстро не решаются. Да, можно найти возможности для приобретения большего количества путевок в южные лагеря, но сразу решить вопрос, касающийся миллиардов рублей, невозможно. Мы видим детский центр в Спасской Губе как отдельное федеральное учреждение. Но при этом не отказываемся от поиска инвестора», — признался Роман Голубев.

Подробнее читайте в материале «Неполноценный детский отдых».