890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
«Омикрон» в Карелии: что происходит в «красных зонах» ковидных клиник республики 15
08.02.2022 16:56
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06

Власти Карелии не могут найти 5 млрд рублей на строительство лагеря «Северный Орленок»

Новости. Общество
09:50, 09 Февраля 2022
фото: © ОНФ

Новости партнеров

Круглогодичный детско-юношеского лагерь, который планируют построить в Спасской Губе, пока остается лишь концепцией.

Как рассказал «Столице на Онего» министр образования Карелии, региональные власти не отказываются от амбициозного плана по созданию в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального круглогодичного детско-юношеского центра. Впервые глава республики озвучил предложение об открытии в республике всероссийского лагеря в Совете Федерации в начале 2020 года. С тех пор были сделаны предпроектные работы и полное обоснование объекта, просчитана стоимость зданий, которые хотят здесь возвести. Все цифры были согласованы в Главгосэкспертизой. По предварительным расчетам «Северный Орленок», который зимой станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом — центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха, обойдется в 5 млрд рублей. Но таких денег у республики нет.

«Есть указание президента в проработке этого вопроса. Идея поддержана федеральными органами власти. Есть два варианта решения вопроса — финансирование строительства за счет федерального бюджета и реализация проекта с использованием государственно-частного партнерства. Оба варианта находятся в работе. Но, к сожалению, такие вопросы быстро не решаются. Да, можно найти возможности для приобретения большего количества путевок в южные лагеря, но сразу решить вопрос, касающийся миллиардов рублей, невозможно. Мы видим детский центр в Спасской Губе как отдельное федеральное учреждение. Но при этом не отказываемся от поиска инвестора», — признался Роман Голубев.

Подробнее читайте в материале «Неполноценный детский отдых».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экcперд
2022-02-09 10:35:24
Северный орленок в Деревянном был. Яблочнутые раздербанили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»