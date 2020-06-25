На севере Карелии пройдет турнир по пейнтболу

В Костомукше 18 июля пройдет турнир по пейнтболу в клубе Red Fort.
За участие команды должны предоставить по 300 килограмм макулатуры, пишет местное издание "64 параллель".
Обязательные условия:
- команда должна состоять из пяти игроков;
- команда должна представлять предприятие любой формы собственности. Одно предприятие – одна команда;
- аренда оборудования и пейнтбольные шары предоставляются абсолютно бесплатно.
На турнир уже зарегистрировались 6 команд: "Карельский Окатыш", ЦТА, "Дружба", "Костомукша-промальп", АЕК и МЧС. Осталось всего четыре свободных места.
Подробности можно узнать по номеру: 8-911-401-80-72; 8-911-413-27-31; 8-921-223-10-30.
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