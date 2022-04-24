На севере Карелии проснулись змеи и выползли погреться

Жителей Кеми в соцсетях предупреждают о том, что проснулись змеи, надо быть осторожными.

В паблике «Подслушано/Кемь» опубликовано фото большой змеи.

«Вылезли погреться», - написано в комментарии к фото.

В обсуждениях паблика жители Кеми также опубликовали фото змей, которых видели в последние дни. Всех предупреждают, чтобы были острожными.