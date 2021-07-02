На севере Карелии собираются построить мотель для туристов

Новый туристско-досуговый центр появится в Кеми к 2024 году, пообщал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проект по его созданию туристско-досугового центра в Кеми реализует компания «Элит Профи». Комплекс будет включать в себя хостел, мотель на 15 блок-секций, а также кафе и небольшой банный комплекс.

По словам Артура Парфенчикова, первый этап уже выполнен — на базе помещений, принадлежащих ранее РЖД, обустроен хостел на 50 мест.

«Обустроены несколько помещений для организации мотеля. Такой способ размещения, который на севере Карелии пока еще не очень распространен, наверняка оценят те, кто путешествует семьей. В отдельной блок-секции, рассчитанной на 4-5 человек, есть все необходимое, имеется и собственное парковочное место», — отмечается на странице главы республики.

По мнению Артура Пафенчикова, интерес туристов к северу Карелии постоянно растет. Потребность в гостиницах, кемпингах, мотелях будет только увеличиваться. А учитывая, что Кемь, так же как и Беломорск, это своего рода ворота на Соловецкий архипелаг, создание туристической инфраструктуры приобретает особое значение.

Дороги от границы Финляндии (МАПП «Суоперя», «Люття»), а также подъезды к Кеми и Беломорску стали федеральными трассами и в течение трёх — пяти лет будут отремонтированы по самым высоким стандартам, заверил Перфенчиков.

При этом компании, ставшие резидентами Арктической зоны, как, например, и «Элит Профи», могут пользоваться льготами, которые предоставляет этот статус.

Руководство компании активно участвует в программах господдержки работодателей при трудоустройстве безработных, являясь примером социально ответственного бизнеса. Весной на постоянную работу приняты два человека, еще один, администратор отеля, приступил к работе на прошлой неделе. В августе планируется трудоустроить школьников. Работодатели могут обращаться за подбором кадров в Агентства занятости населения.

«Я верю, что пройдёт 5-10 лет и карельское Беломорье станет одним из самых знаменитых мест отдыха в Карелии, своего рода Камчаткой европейского Севера. Может только вулканов и гейзеров хватать не будет. Ведь это настоящее море с приливами и отливами, с запахом остающихся на дне ушедшего моря водорослей, с загадочными контурами береговой линии и островов, с неповторимым животным и растительным миром…» — сказал Артур Парфенчиков.